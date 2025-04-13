Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
267,88
Экономия при брони: -31,25 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
267,88
Экономия при брони: -31,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
297,85
Экономия при брони: -30,38 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
382,21
Экономия при брони: -14,06 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
297,92
Экономия при брони: -29,84 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
151,75
Экономия при брони: -4,55 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
371,01
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
189,39
Экономия при брони: -7,30 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
295,76
Экономия при брони: -15,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия