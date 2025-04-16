Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
300,97
Экономия при брони: -40,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
305,27
Экономия при брони: -17,71 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн