Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
189,70
Экономия при брони: -7,02 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм