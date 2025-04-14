Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
116,30
Экономия при брони: -11,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
258,91
Экономия при брони: -12,15 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
312,38
Экономия при брони: -19,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
190,17
Экономия при брони: -8,08 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
193,28
Экономия при брони: -11,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
185,96
Экономия при брони: -6,86 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн