Киев
Реополиглюкин (Reopolyglukin)

Реополиглюкин (Reopolyglukin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
337,80
Экономия при брони: -10,13 грн
327,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
129,94
Экономия при брони: -7,55 грн
122,39 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
297,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
281,20 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
372,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
189,97
Экономия при брони: -7,88 грн
182,09 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
236,75 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
341,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
303,34
Экономия при брони: -59,49 грн
243,85 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
188,82
Экономия при брони: -6,73 грн
182,09 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
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