Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
337,80
Экономия при брони: -10,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
129,94
Экономия при брони: -7,55 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
189,97
Экономия при брони: -7,88 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
303,34
Экономия при брони: -59,49 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
188,82
Экономия при брони: -6,73 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн