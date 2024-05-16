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URIAGE КСЕМОЗ ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ РАЗДРАЖЕНИЙ 200 мл - Львов (449610) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
505,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
505,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
547,28 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
505,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
547,28 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 49 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
596,70
Экономия: -17,90 грн
578,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
505,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
505,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Львов, ул. Стрыйская, 103
Всего: упаковка (1)
505,15 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (1)
563,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
529,10 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
511,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
596,70
Экономия: -17,90 грн
578,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
495,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
534,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (2)
532,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
547,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
533,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 145
Всего: упаковка (1)
547,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (2)
515,36 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
516,60
Экономия: -1,70 грн
514,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
518,22 грн