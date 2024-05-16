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URIAGE EAU THERMALE ШЕЛКОВИСТОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 500 мл - Львов (449529) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
843,75
Экономия: -25,31 грн
818,44 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
766,80
Экономия: -23,00 грн
743,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
750,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
757,97 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
842,90
Экономия: -2,32 грн
840,58 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
725,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
817,22 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
732,56
Экономия: -1,90 грн
730,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
851,22
Экономия: -11,74 грн
839,48 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
840,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
843,75
Экономия: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
853,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
839,62
Экономия: -0,79 грн
838,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
816,09
Экономия: -53,59 грн
762,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
750,49 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Нетишин, просп. Независимости, 5/2
Всего: упаковка (1)
696,90 грн