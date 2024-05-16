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URIAGE EAU THERMALE ШЕЛКОВИСТОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Львов (449528) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
449,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
449,75 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
433,60
Экономия: -2,04 грн
431,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
434,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
452,81 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
461,01
Экономия: -0,94 грн
460,07 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
432,93
Экономия: -0,55 грн
432,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
466,46 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
449,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
434,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
435,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
435,97
Экономия: -6,53 грн
429,44 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
449,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (2)
449,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
487,22 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
449,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (2)
465,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
397,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
486,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
481,20 грн