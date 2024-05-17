Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонURIAGE ТЕРМАЛЬНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИЦены в аптеках

URIAGE ТЕРМАЛЬНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 250 мл - Запорожье (449605) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
541,37
Экономия: -97,48 грн
443,89 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
501,00
Экономия: -80,00 грн
421,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
501,00
Экономия: -80,00 грн
421,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
543,10
Экономия: -40,75 грн
502,35 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
556,06
Экономия: -54,34 грн
501,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
536,16
Экономия: -90,93 грн
445,23 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
508,32 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
555,49
Экономия: -92,84 грн
462,65 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
545,96
Экономия: -39,55 грн
506,41 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -60,00 грн
401,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
508,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
538,40
Экономия: -57,00 грн
481,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
516,08 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
486,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Адмирал
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
508,80 грн