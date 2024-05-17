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URIAGE ТЕРМАЛЬНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 250 мл - Одесса (449605) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
486,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
486,40
Экономия: -36,14 грн
450,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
486,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (2)
489,88
Экономия: -7,93 грн
481,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
537,29
Экономия: -34,94 грн
502,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 01 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
501,00
Экономия: -80,00 грн
421,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается через 01 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
501,00
Экономия: -80,00 грн
421,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
548,09
Экономия: -104,20 грн
443,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
505,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
538,92
Экономия: -41,16 грн
497,76 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 01 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -60,00 грн
401,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
552,05
Экономия: -89,40 грн
462,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
442,02 грн