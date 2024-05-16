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URIAGE ТЕРМАЛЬНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 250 мл - Львов (449605) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
516,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
527,65
Экономия: -62,53 грн
465,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
525,61
Экономия: -58,45 грн
467,16 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
496,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (2)
500,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
509,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
545,60
Экономия: -47,84 грн
497,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
536,88
Экономия: -39,12 грн
497,76 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
489,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
473,45 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
474,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
505,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (2)
475,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (2)
432,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
480,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
488,05
Экономия: -4,85 грн
483,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
454,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
542,44
Экономия: -55,90 грн
486,54 грн