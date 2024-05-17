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URIAGE МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ 250 мл - Запорожье (449494) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
468,66 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
470,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
491,60
Экономия: -41,66 грн
449,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
470,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
453,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
518,97
Экономия: -50,71 грн
468,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
494,01
Экономия: -83,79 грн
410,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
474,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
440,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
518,44
Экономия: -86,65 грн
431,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
467,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
509,54
Экономия: -36,90 грн
472,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
501,32
Экономия: -39,38 грн
461,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
470,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
508,86
Экономия: -67,34 грн
441,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
465,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
468,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
467,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
466,37 грн