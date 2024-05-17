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URIAGE МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ 250 мл - Одесса (449494) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
470,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
466,14 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
482,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
508,99
Экономия: -45,35 грн
463,64 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
482,40 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
482,40 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
482,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (4)
470,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
471,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
465,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
Всего: упаковка (1)
553,54
Экономия: -62,23 грн
491,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
440,96 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (2)
453,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
547,66
Экономия: -58,43 грн
489,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
424,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
503,22
Экономия: -37,39 грн
465,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (2)
412,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
453,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (2)
456,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
468,66 грн