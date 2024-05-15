Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для интимной гигиены, лубрикантыURIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИЦены в аптеках

URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИ 500 мл - Харьков (849735) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
768,50
Экономия: -98,60 грн
669,90 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
761,32
Экономия: -56,62 грн
704,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
772,27
Экономия: -148,72 грн
623,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
760,82
Экономия: -117,02 грн
643,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
Всего: упаковка (1)
640,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
753,93
Экономия: -141,58 грн
612,35 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
766,54
Экономия: -143,76 грн
622,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (2)
716,85
Экономия: -21,51 грн
695,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
760,82
Экономия: -75,92 грн
684,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Будь здоров
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
608,00
Экономия: -18,24 грн
589,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
760,74
Экономия: -112,18 грн
648,56 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
717,59 грн
Будь здоров
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
751,61
Экономия: -132,18 грн
619,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (1)
771,04
Экономия: -82,24 грн
688,80 грн