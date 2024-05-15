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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИ 500 мл - Днепр (Днепропетровск) (849735) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
644,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
760,82
Экономия: -75,12 грн
685,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
772,27
Экономия: -148,72 грн
623,55 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
753,93
Экономия: -141,58 грн
612,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
757,48
Экономия: -145,23 грн
612,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
768,50
Экономия: -98,60 грн
669,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
Всего: упаковка (1)
640,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
761,32
Экономия: -56,62 грн
704,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
716,85
Экономия: -21,51 грн
695,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
760,82
Экономия: -75,92 грн
684,90 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (3)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
760,74
Экономия: -112,18 грн
648,56 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
608,00
Экономия: -18,24 грн
589,76 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн