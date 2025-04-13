Глистерикс бальзам Жидкие свечки
Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
224,50
Экономия при брони: -58,06 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Фармация
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
8.7 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
224,50
Экономия при брони: -58,06 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
202,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
200,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
443.9 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
192,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
192,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
192,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
ГЛИСТЕРИКС ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №6
Красота и Здоровье
192,00
Экономия при брони: -22,00 грн