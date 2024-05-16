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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС ДВУХФАЗНЫЙ серии "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл термо и УФ-защита - Харьков (441432) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
118,35 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
106,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
105,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
106,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
118,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
105,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
117,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
120,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
106,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
118,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
106,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (3)
106,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
106,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 5/7
Всего: упаковка (2)
106,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (2)
106,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (2)
105,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 160
Всего: упаковка (2)
119,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Мерефянское, 20-А
Всего: упаковка (2)
106,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (1)
105,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
107,17 грн