Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TRENDЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл для окрашенных волос - Львов (782673) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
121,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
121,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
118,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
116,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
112,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
112,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (1)
109,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
106,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
118,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
121,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
Всего: упаковка (1)
106,20 грн
В других городах:
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
95,58 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
121,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (1)
109,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (1)
114,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Лишинских, 11/1
Всего: упаковка (1)
113,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Франко Ивана, 36
Всего: упаковка (1)
121,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
127,70 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн