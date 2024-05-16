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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС СЕРИИ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Киев (413727) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
101,59
Экономия: -17,97 грн
83,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
89,88
Экономия: -6,99 грн
82,89 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
85,02
Экономия: -10,54 грн
74,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
89,97
Экономия: -18,23 грн
71,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
84,58
Экономия: -9,26 грн
75,32 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (1)
97,74
Экономия: -14,36 грн
83,38 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
99,62
Экономия: -16,00 грн
83,62 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
93,81
Экономия: -10,11 грн
83,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
93,80
Экономия: -10,32 грн
83,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
108,29
Экономия: -7,06 грн
101,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
87,31
Экономия: -12,69 грн
74,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (1)
95,97
Экономия: -11,91 грн
84,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
85,48
Экономия: -11,28 грн
74,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (1)
89,90
Экономия: -6,48 грн
83,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1)
88,49
Экономия: -7,43 грн
81,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
87,21
Экономия: -11,95 грн
75,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
87,70
Экономия: -8,82 грн
78,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
97,53
Экономия: -8,25 грн
89,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
110,77
Экономия: -10,38 грн
100,39 грн