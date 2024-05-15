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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА" , №72 - Харьков (672642) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
93,89
Экономия: -10,53 грн
83,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
94,03
Экономия: -11,04 грн
82,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
88,48
Экономия: -10,06 грн
78,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
98,33
Экономия: -14,67 грн
83,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 18 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
87,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
101,11
Экономия: -17,49 грн
83,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
98,39
Экономия: -14,73 грн
83,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
93,77
Экономия: -10,09 грн
83,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
91,79
Экономия: -8,08 грн
83,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
96,36
Экономия: -12,68 грн
83,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
94,69
Экономия: -10,91 грн
83,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
87,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
101,15
Экономия: -17,44 грн
83,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
92,17
Экономия: -8,81 грн
83,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
93,92
Экономия: -10,58 грн
83,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
97,68
Экономия: -13,88 грн
83,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
96,68
Экономия: -12,69 грн
83,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
91,29
Экономия: -7,39 грн
83,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
92,38
Экономия: -8,87 грн
83,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
97,72
Экономия: -14,76 грн
82,96 грн