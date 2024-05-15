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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА" , №72 - Днепр (Днепропетровск) (672642) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
95,37
Экономия: -11,74 грн
83,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
97,48
Экономия: -13,68 грн
83,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
94,87
Экономия: -10,81 грн
84,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
99,41
Экономия: -15,79 грн
83,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
98,53
Экономия: -14,49 грн
84,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
96,67
Экономия: -13,43 грн
83,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
93,13
Экономия: -9,56 грн
83,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
95,79
Экономия: -12,09 грн
83,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
98,89
Экономия: -14,85 грн
84,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
100,31
Экономия: -16,27 грн
84,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
91,04
Экономия: -8,06 грн
82,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
97,25
Экономия: -13,45 грн
83,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
91,77
Экономия: -8,35 грн
83,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
93,24
Экономия: -9,91 грн
83,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
90,41
Экономия: -7,09 грн
83,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
88,98
Экономия: -5,56 грн
83,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
91,67
Экономия: -7,55 грн
84,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
93,27
Экономия: -9,94 грн
83,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -7,73 грн
83,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
95,97
Экономия: -12,62 грн
83,35 грн