Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,72
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,18
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,48
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,60
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,72
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,64
Экономия при брони: -10,86 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20
Экономия при брони: -14,50 грн