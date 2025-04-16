Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,78
Экономия при брони: -2,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,60
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,14
Экономия при брони: -16,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,70
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,19
Экономия при брони: -16,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,95
Экономия при брони: -17,12 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,60
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,49
Экономия при брони: -10,66 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,47
Экономия при брони: -9,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,70
Экономия при брони: -8,50 грн