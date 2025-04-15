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Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)

Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 251 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,28
Экономия при брони: -8,61 грн
25,68 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,75 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40
Экономия при брони: -18,50 грн
50,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40
Экономия при брони: -18,50 грн
50,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20
Экономия при брони: -15,30 грн
50,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,39
Экономия при брони: -10,73 грн
57,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,30
Экономия при брони: -14,22 грн
59,08 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20
Экономия при брони: -15,30 грн
50,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20
Экономия при брони: -15,30 грн
50,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -18,60 грн
50,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,30 грн
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