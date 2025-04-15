Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,28
Экономия при брони: -8,61 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40
Экономия при брони: -18,50 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40
Экономия при брони: -18,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20
Экономия при брони: -15,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,39
Экономия при брони: -10,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,30
Экономия при брони: -14,22 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20
Экономия при брони: -15,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -18,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"