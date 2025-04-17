Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,70
Экономия при брони: -8,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,18
Экономия при брони: -1,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,70
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,80
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,86
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,54
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -17,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,06
Экономия при брони: -10,68 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,12
Экономия при брони: -15,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,65
Экономия при брони: -8,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"