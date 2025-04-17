Киев
Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)

Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,70
Экономия при брони: -8,60 грн
52,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,20 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,18
Экономия при брони: -1,72 грн
55,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,70
Экономия при брони: -8,60 грн
52,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,80
Экономия при брони: -8,70 грн
52,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,86
Экономия при брони: -17,00 грн
51,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -17,40 грн
52,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,54
Экономия при брони: -10,58 грн
51,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -17,40 грн
52,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,06
Экономия при брони: -10,68 грн
56,38 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30
Экономия при брони: -14,20 грн
52,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,12
Экономия при брони: -15,73 грн
56,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,65
Экономия при брони: -8,85 грн
64,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,60 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное