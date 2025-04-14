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Зубная паста Пинк элефант (Tooth paste Pink Elephant)
Зубная паста Пинк элефант (Tooth paste Pink Elephant)
Харьков
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
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Аптека копейка
Сумы, ул. Героев Крут, 76/3
142.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
56,93
Экономия при брони:
-2,20 грн
54,73
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
56,93
Экономия при брони:
-2,20 грн
54,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
142.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
33,83
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
143.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
58,26
Экономия при брони:
-3,53 грн
54,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
143.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,12
Экономия при брони:
-2,39 грн
54,73
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
143.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
58,11
Экономия при брони:
-3,38 грн
54,73
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,82
Экономия при брони:
-3,09 грн
54,73
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
57,82
Экономия при брони:
-3,09 грн
54,73
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
143.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,95
Экономия при брони:
-3,22 грн
54,73
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
143.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
57,87
Экономия при брони:
-3,14 грн
54,73
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
143.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,33
Экономия при брони:
-2,60 грн
54,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Петропавловская, 74
144.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,66
Экономия при брони:
-2,93 грн
54,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Сумы, ул. Троицкая, 51
144.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,84
Экономия при брони:
-3,11 грн
54,73
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
57,84
Экономия при брони:
-3,11 грн
54,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
144.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
144.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
24,19
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
54,03
Экономия при брони:
-3,28 грн
50,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 28
144.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,51
Экономия при брони:
-2,78 грн
54,73
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
144.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,11
Экономия при брони:
-2,38 грн
54,73
грн
Забронировать
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
57,11
Экономия при брони:
-2,38 грн
54,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
145.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Британская, 1
145.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,57
Экономия при брони:
-2,84 грн
54,73
грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
57,57
Экономия при брони:
-2,84 грн
54,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Сумы, ул. Ильинская, 8
145.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
37,70
грн
Забронировать
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЕМА" 50 мл №1
Эльфа
57,11
Экономия при брони:
-2,38 грн
54,73
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сумы, ул. Британская, 23
145.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА серии "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛЛА МИЛА" 50 мл №1
Эльфа
57,29
Экономия при брони:
-2,56 грн
54,73
грн
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