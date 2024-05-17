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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл - Одесса (438857) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
22,58
Экономия: -1,72 грн
20,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
24,56
Экономия: -3,72 грн
20,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
24,24
Экономия: -3,36 грн
20,88 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
25,00
Экономия: -3,06 грн
21,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
23,06
Экономия: -2,16 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
24,83
Экономия: -3,42 грн
21,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (2)
39,84
Экономия: -5,69 грн
34,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
39,52
Экономия: -5,32 грн
34,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
24,34
Экономия: -2,73 грн
21,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
40,55
Экономия: -6,36 грн
34,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (2)
24,33
Экономия: -1,47 грн
22,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
41,97
Экономия: -7,78 грн
34,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (5)
22,84
Экономия: -1,80 грн
21,04 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
Всего: упаковка (1)
24,21
Экономия: -2,22 грн
21,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
Всего: упаковка (1)
25,09
Экономия: -2,51 грн
22,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
23,70
Экономия: -2,63 грн
21,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (4)
39,97
Экономия: -5,22 грн
34,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
23,38
Экономия: -2,55 грн
20,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
38,71
Экономия: -4,51 грн
34,20 грн