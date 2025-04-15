Долива шампунь для ломких и сухих волос (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
474,88
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
475,66
Экономия при брони: -35,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
475,29
Экономия при брони: -18,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
480,30
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
473,23
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
489,84
Экономия при брони: -49,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
475,85
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
488,19
Экономия при брони: -47,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
485,67
Экономия при брони: -28,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
373,32
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
480,07
Экономия при брони: -23,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
480,71
Экономия при брони: -40,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
489,84
Экономия при брони: -33,13 грн
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Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
476,21
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
474,93
Экономия при брони: -18,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
474,19
Экономия при брони: -17,48 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
488,15
Экономия при брони: -31,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
66.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
485,35
Экономия при брони: -28,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
67.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
479,75
Экономия при брони: -23,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren