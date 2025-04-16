Долива шампунь для ломких и сухих волос (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
480,80
Экономия при брони: -24,09 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
482,96
Экономия при брони: -26,25 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
480,34
Экономия при брони: -23,63 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
486,82
Экономия при брони: -30,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
485,25
Экономия при брони: -28,54 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
475,85
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
477,73
Экономия при брони: -21,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
487,04
Экономия при брони: -30,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
488,51
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
480,11
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
474,56
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
480,89
Экономия при брони: -24,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
475,75
Экономия при брони: -19,04 грн
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Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
484,02
Экономия при брони: -27,31 грн
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D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
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Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
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D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
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Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
478,87
Экономия при брони: -22,16 грн
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Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
105.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
483,51
Экономия при брони: -26,80 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
106.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
490,58
Экономия при брони: -33,87 грн