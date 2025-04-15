Долива шампунь для ломких и сухих волос (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
489,84
Экономия при брони: -33,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
488,84
Экономия при брони: -32,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
484,25
Экономия при брони: -27,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
472,82
Экономия при брони: -16,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
484,61
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
483,83
Экономия при брони: -27,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
481,17
Экономия при брони: -24,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
486,82
Экономия при брони: -30,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
8.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
487,09
Экономия при брони: -30,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
9.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
476,86
Экономия при брони: -20,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
9.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
487,83
Экономия при брони: -31,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
9.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
481,86
Экономия при брони: -25,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
9.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
485,03
Экономия при брони: -28,32 грн
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Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
26.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
481,90
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 34
29.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, перек. Достоинства / Гетманская, 13/30
29.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
486,26
Экономия при брони: -29,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепровское, ул. Центральная, 19/3
42.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
67.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛОМКИХ И СУХИХ ВОЛОС 200 мл №1
Naturwaren
482,13
Экономия при брони: -25,42 грн