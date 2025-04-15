Бальзам Жабий камень с пчелиным ядом (Balm Toad stone with bee venom)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,93
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,70
Экономия при брони: -1,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,65
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,75
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,40
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,96
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
56,13
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,48
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,28
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,81
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,44
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,74
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,94
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,88
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,36
Экономия при брони: -2,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,80
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,47
Экономия при брони: -10,54 грн