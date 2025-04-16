Бальзам Жабий камень с пчелиным ядом (Balm Toad stone with bee venom)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,66
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,74
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,78
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,40
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,19
Экономия при брони: -8,02 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,89
Экономия при брони: -11,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,41
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,79
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,84
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,41
Экономия при брони: -11,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,48
Экономия при брони: -1,74 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,29
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,25
Экономия при брони: -6,08 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,24
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,69
Экономия при брони: -3,04 грн