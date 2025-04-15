Бальзам Жабий камень с пчелиным ядом (Balm Toad stone with bee venom)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,97
Экономия при брони: -7,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,90
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,76
Экономия при брони: -10,82 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,58
Экономия при брони: -6,19 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,22
Экономия при брони: -6,63 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,47
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,61
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,30
Экономия при брони: -7,12 грн