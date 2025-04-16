Бальзам Жабий камень с пчелиным ядом (Balm Toad stone with bee venom)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,81
Экономия при брони: -13,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,77
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,69
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,19
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,15
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,81
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,22
Экономия при брони: -2,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,71
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,91
Экономия при брони: -6,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,46
Экономия при брони: -8,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,10
Экономия при брони: -7,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,88
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,70
Экономия при брони: -6,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,06
Экономия при брони: -8,00 грн