Бальзам Жабий камень с пчелиным ядом (Balm Toad stone with bee venom)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,25
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
58,98
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,32
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,53
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
59,88
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
57,43
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,16
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,33
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
48,22
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 197
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,10
Экономия при брони: -9,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника