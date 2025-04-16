Бальзам Жабий камень с золотым усом (Balm Toad stone with a golden mustache)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,53
Экономия при брони: -2,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,80
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,69
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,60
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,23
Экономия при брони: -2,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,10
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,70
Экономия при брони: -2,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,71
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,01
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
50,38
Экономия при брони: -3,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,15
Экономия при брони: -2,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
48,83
Экономия при брони: -2,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,75
Экономия при брони: -2,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника