Бальзам Жабий камень с золотым усом (Balm Toad stone with a golden mustache)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,33
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,92
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
50,15
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
50,36
Экономия при брони: -3,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
50,44
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,19
Экономия при брони: -2,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,15
Экономия при брони: -2,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
50,43
Экономия при брони: -3,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
48,57
Экономия при брони: -2,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
50,68
Экономия при брони: -3,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
48,97
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл №1
Ботаника
49,34
Экономия при брони: -3,42 грн