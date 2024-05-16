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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" 50 мл - Харьков (391683) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
44,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
45,97
Экономия: -6,94 грн
39,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
47,34
Экономия: -8,28 грн
39,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
43,90
Экономия: -4,81 грн
39,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
36,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
42,93
Экономия: -3,87 грн
39,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
37,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
43,65
Экономия: -5,12 грн
38,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
48,92
Экономия: -10,47 грн
38,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
47,15
Экономия: -8,22 грн
38,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
51,20
Экономия: -12,75 грн
38,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
45,53
Экономия: -6,52 грн
39,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
43,00
Экономия: -4,21 грн
38,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
46,39
Экономия: -7,32 грн
39,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
46,06
Экономия: -6,95 грн
39,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
43,48
Экономия: -4,42 грн
39,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
44,03
Экономия: -5,03 грн
39,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
47,26
Экономия: -8,11 грн
39,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (2)
46,13
Экономия: -6,89 грн
39,24 грн