Бальзам Жабий камень с живокостом (Balm Toad stone with larkspur)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,90
Экономия при брони: -10,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,25
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,93
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,84
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,90
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,09
Экономия при брони: -10,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,24
Экономия при брони: -12,08 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,56
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,55
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,51
Экономия при брони: -1,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,76
Экономия при брони: -1,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,00
Экономия при брони: -11,70 грн