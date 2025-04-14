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Бальзам Звезда

Бальзам Звезда

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 57 аптеках в Одесса
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
84,50 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
101,10
Экономия при брони: -3,90 грн
97,20 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,80 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
43,90 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
84,50 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,80 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
83,70 грн
Маргарита
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
Мишель
Открыто
Круглосуточно
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 49
5.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Жасмин
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Рабина Ицхака, 16
5.4 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Роза
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
5.5 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Центральная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Агата
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, просп. Шевченко, 6/2
5.8 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Венера
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Независимости, 8
5.9 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Мария
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
5.9 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Алина
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
6.0 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Гармония
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
6.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
Магнолия
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Независимости, 18
6.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,80 грн
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