Киев
Бальзам Звезда

Бальзам Звезда

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 112 аптеках в Киев
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
43,90 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
83,70 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
47,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
54,50 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
100,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
43,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
83,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
101,70
Экономия при брони: -2,80 грн
98,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
43,90 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
84,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
30,80 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
35,10 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
67,00 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,20 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
73,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,20 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
75,20 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
74,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
47,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
54,50 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
100,50 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
79,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
84,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,80 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
84,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
44,30 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
91,70 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
37,10
Экономия при брони: -9,62 грн
27,48 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
43,50
Экономия при брони: -10,94 грн
32,56 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
38,50 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
43,90 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
83,70 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
47,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
54,50 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
92,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
3.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
47,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
54,50 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
100,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
48,20 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
55,00 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
100,50 грн
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