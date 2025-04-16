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Бальзам Звезда

Бальзам Звезда

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
34,00 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
74,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
34,60 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
75,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,40 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,40 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
77,70 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
38,90 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
77,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
34,00 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
38,90 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
74,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
48,80 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
55,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
103,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
74,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
74,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
33,00 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
37,70 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
71,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
74,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
30.5 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
34,00 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
77,70 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
42.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
50,80 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
58,60 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
108,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,80 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
89,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 13-А
49.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
40,40 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
77,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
61.0 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
50,80 грн
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
58,60 грн
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
108,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
35,70 грн
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