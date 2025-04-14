Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
4.7 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г №1
Грин Фарм Косметик
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г №1
Грин Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грин Фарм Косметик