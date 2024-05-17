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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для ингаляций и растираний - Одесса (525120) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
81,05 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
70,92 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (2)
81,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
79,80
Экономия: -14,79 грн
65,01 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
74,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (6)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
67,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
67,54 грн