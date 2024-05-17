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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для ингаляций и растираний - Львов (525120) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -31,37 грн
63,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 2/4-А
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -13,37 грн
63,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (2)
73,99
Экономия: -10,86 грн
63,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
67,54 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (4)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
67,54 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
70,92 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
69,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
67,54 грн