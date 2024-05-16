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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для ингаляций и растираний - Харьков (525120) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
67,54 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
69,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
74,29 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
70,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (3)
69,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Всего: упаковка (2)
74,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (4)
70,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
70,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (2)
70,92 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (3)
32,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (2)
32,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (3)
32,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (4)
32,00 грн