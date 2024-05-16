БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г - Харьков (408354) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 18 аптеках
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Молочная, 1
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Всего: упаковка (10)
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Мед-сервис
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Харьков, просп. Науки, 39
Мед-сервис
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Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Мед-сервис
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Харьков, ул. Героев Труда, 17
Мед-сервис
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Харьков, просп. Победы, 50-Е
Мед-сервис
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Мед-сервис
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
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Харьков, просп. Победы, 73-В
Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Аптека
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Аптека
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Сатурн-фарм
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
В других городах:
Магнолия
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Экономная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123