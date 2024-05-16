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БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 4 г - Харьков (408354) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
31,05 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
31,98 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (10)
32,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (4)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (4)
34,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
31,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Всего: упаковка (1)
34,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (5)
32,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (3)
29,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (4)
24,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (3)
30,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (4)
32,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
31,05 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (2)
32,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
32,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (5)
32,60 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (2)
31,05 грн