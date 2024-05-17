Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЗВЕЗДАЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДА 10 г - Одесса (392781) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
42,53 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
34,49
Экономия: -4,35 грн
30,14 грн
Аптека tas
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
35,44 грн
Аптека tas
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
38,98 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
37,21 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
42,53 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (3)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
38,98 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
38,98 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (4)
38,98 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (5)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (3)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (3)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (2)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (5)
35,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (2)
35,44 грн