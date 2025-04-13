Гель-бальзам для ног Маклюра форте
Киев (адрес не указан)
Доступно в 325 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
123,00
Экономия при брони: -35,55 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
120,10
Экономия при брони: -31,06 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЭ, ДОННИК" 100 мл №1
Фитоформула
154,50 грн