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Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №10 - Запорожье (25511) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (147)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
247,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: ампула (3)
233,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (8)
283,74
Экономия: -61,38 грн
222,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: раствор для инъекций (7)
261,81
Экономия: -29,06 грн
232,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (9)
215,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
274,67
Экономия: -42,06 грн
232,61 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: раствор для инъекций (8)
242,25
Экономия: -18,25 грн
224,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2), ампула (2)
199,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (147)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
247,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
248,08
Экономия: -15,47 грн
232,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (4)
222,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (2)
271,93
Экономия: -49,86 грн
222,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (8)
228,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: раствор для инъекций (8)
215,74 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (147)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
247,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор для инъекций (5)
270,50
Экономия: -52,55 грн
217,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: раствор для инъекций (9)
262,84
Экономия: -53,12 грн
209,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), ампула (2)
274,60
Экономия: -50,00 грн
224,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: раствор для инъекций (9)
256,69
Экономия: -26,69 грн
230,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
284,09
Экономия: -59,91 грн
224,18 грн